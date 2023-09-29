В Новосибирской области медведь напал на лошадь

В Новосибирской области ищут медведя, напавшего на лошадь.

В Коченёвском районе Новосибирской области агрессивный медведь напал на лошадь, которая паслась у руки. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своём телеграм-канале.

Евгений рассказал, что сейчас на месте работает специалист министерства, который выясняет, куда ушел медведь после нападения.

Кроме этого, он добавил, что с лошадью все в порядке. Судя по опубликованным кадрам, зверь ударил лошадь по шеи. Специалисты наложили швы животному.

Как ранее писал Сиб.фм, в Минприроды раскрыли число нападений медведей на жителей Новосибирской области.