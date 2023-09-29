В Новосибирской области закрыли 26 отделений почты из-за нехватки работников

В Новосибирской области из-за нехватки кадров закрыли 26 почтовых отделений в малых населенных пунктах.

Жители села Лебедевка Искитимского района Новосибирской области выразили свою обеспокоенность закрытием почтовых отделений. Многие жители, в том числе пенсионеры, были в замешательстве из-за неожиданного полного прекращения работы почтового отделения уже более двух недель. Однако выяснилось, что это не единственный случай подобной проблемы в регионе. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

В селе Лебедевка, где проживает более трех тысяч человек, почтовое отделение оказалось закрытым на неопределенный срок из-за дефицита кадров. Журналисты BFM-Новосибирск обратились в региональное подразделение «Почты России» для получения комментария по этому поводу. Представители «Почты России» объяснили, что ситуация с отделением в Лебедевке связана с отсутствием руководителя и сообщили, что таких временно закрытых почтовых отделений в регионе несколько.

По словам представителей «Почты России», почтовое отделение в селе Лебедевка с 26 сентября перешло на сокращенный режим работы. Временная мера предусматривает обслуживание клиентов два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 09:00 до 14:00 без перерыва. Компания уточнила, что в настоящий момент работает пять почтальонов и сотрудник мобильной бригады, и как только будет найден кандидат на должность руководителя, отделение в Лебедевке вернется к обычному графику работы.

Важно отметить, что «Почта России» не прекращает деятельность почтовых отделений, но иногда вынуждена временно их приостанавливать из-за незанятых вакансий. В настоящее время в Новосибирской области временно закрыты отделения в 26 населенных пунктах. Тем не менее, все пенсии, пособия и корреспонденцию в регионе продолжают доставляться без изменений. Компания подчеркнула, что осознает важность социальной функции почты, особенно в сельской местности, и сотрудничает с центром занятости и местными администрациями для привлечения новых специалистов. Как только подбираются сотрудники на соответствующие должности, работа отделений возобновляется.

На запрос BFM-Новосибирск отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций макрорегиона Сибири АО «Почта России» сообщил о количестве открытых вакансий и уровне заработной платы. В настоящий момент требуется набрать 22 сотрудника в отделения, работающие в ограниченном режиме. При полной занятости почтальонам обещают зарплату от 31 000 рублей, а операторам — от 38 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в пяти сёлах под Новосибирском отремонтируют почтовые отделения за 12,6 млн рублей.