В России могут бесплатно выдавать землю некоторым семьям

ЛДПР предложило раздать земельные участки семейным россиянам «для основания родовой усадьбы и улучшения благосостояния».

Члены думской фракции от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы поправки в Земельный Кодекс РФ о безвозмездном предоставлении земельного участка жителям России, сообщает ТАСС. По задумке авторов, достойными такого подарка от государства могут оказаться семьи с одним и более детьми, постоянно проживающие на территории РФ в официальном браке не менее 10 лет.

По словам Слуцкого, такая мера положительно скажется не только на благосостоянии семей, но и позволит создать родовое поместье. Однако кабмин РФ предлагаемую меру уже считают избыточной, чиновники уверены, что Земельный кодекс РФ не нуждается в поправках.

На сегодняшний день, в рамках действующего земельного законодательства, право на безвозмездный участок российской земли уже имеют многие категории граждан (от 8 соток в черте города или размером от 25 соток в сельской местности.):

· семьи с тремя и более детьми;

· молодые семьи, не имеющие в собственности жилплощадь и в находящиеся в статусе малоимущих;

· Герои России и СССР;

· Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда;

· дети-сироты,

· муниципальные и госслужащие,

· военные и граждане с инвалидностью,

· служащие в органах внутренних дел,

· ветераны ВОВ и лица, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.