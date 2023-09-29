В России создадут новую международную онлайн-платформу для игры в шахматы

Кроме сайта будут доступны мобильные платформы для оперативных систем iOS и Android.

В России разработают новую международную онлайн-платформу для игры в шахматы под названием Chess.ru. Кроме сайта будут доступны мобильные платформы для оперативных систем iOS и Android. Об этом сообщают «Известия».

«Онлайн-аудитория русскоязычных пользователей шахмат сейчас превышает 1 млн. Chess.ru создается как онлайн-платформа для игры и обучению игре в шахматы по лекалам уже известных передовых мировых платформ», — рассказал генеральный директор АО «Чесс.ру» и владелец онлайн-платформы Chess.ru Павел Осипов.

Главная проблема, с которой столкнулись онлайн-шахматы, — это читерство. В связи с этим разработчики планируют применять системы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволяют анализировать партии и определять нечестную игру. Сайт планируют запустить в марте 2024 года.

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