В сентябре продажи ипотеки в России достигнут рекордных 900 млрд рублей

По оценке ВТБ, в сентябре выдачи жилищных кредитов на рынке составят около 900 млрд рублей. Этот результат станет рекордным и более чем на 70% превысит итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% – 2021 года. В 4 квартале спрос заемщиков на ипотеку «охладится», но по итогам всего года впервые в истории достигнет 6,9 трлн рублей. Об этом заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в рамках «Международного банковского форума» в Сочи.

«С начала года спрос заемщиков на ипотеку ежемесячно обновлял рекорды, в том числе и в обычно «тихий» летний период. В сентябре активность клиентов достигла пика – по нашей оценке, выдачи составят порядка 900 млрд рублей и почти вдвое превысят продажи сентября 2021-го года. Это объяснимо желанием заемщиков успеть провести сделки до повышения ставок и увеличения минимального первоначального взноса по госпрограммам. Мы считаем, что в результат третьего квартала оказались «включены» потенциальные продажи четвертого, и до конца года рынок ждет «охлаждение». Тем не менее, впервые в истории России продажи ипотеки могут достичь а, возможно, и превысить 6,9 трлн рублей – что с учетом ограничительных мер регулятора может стать максимальным результатом на несколько лет вперед», – заявил Сергей Бабин.

В случае, если продажи рынка ипотеки в этом году достигнут 6,9 трлн рублей, они на 40% превысят итоги 2022 года и на 20% – 2021-го, когда россияне демонстрировали максимально высокий спрос на ипотеку.

По оценке Сергея Бабина, на фоне повышенной активности клиентов уровень просроченной задолженности по-прежнему держится на минимальных значениях, составляя 0,4%. На рынке новостроек этот показатель еще ниже — 0,15%. На случай проблем с обслуживанием кредитов игроки ипотечного рынка готовы применить широкий «пул» программ поддержки заемщиков, зарекомендовавших себя еще в первую волну пандемии.

«В новых условиях важным инструментом поддержки россиян будут выступать льготные программы. Несмотря на изменение их параметров, они по-прежнему позволяют заемщикам оформить кредит по однозначной ставке и получить меньший ежемесячный платеж в сравнении с базовыми банковскими программами. В банке льготные сделки сейчас занимают более 63% от общего числа продаж, на первичном рынке этот показатель достигает 95%. Мы ожидаем, что клиенты продолжат смещать спрос в сторону льготных сделок. Учитывая их социальную значимость, после окончания действия льготной ипотеки в 2024 году ее целесообразно сделать более адресной, с акцентом на отдельные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья», – подчеркнул Сергей Бабин.