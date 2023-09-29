Врач предупредила о серьезной опасности резких ночных пробуждений

Частые пробуждения по ночам грозят атеросклерозом.

Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра «Медси», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что ночные пробуждения опасны развитием атеросклеротических бляшек в сосудах.

«Механизм образования бляшек до конца ещё не изучен, есть предположение, что в основе лежит развитие воспалительной реакции и повреждение стенок сосудов», — объяснила врач.

Кроме того, по словам сомнолога, плохо сказаться на здоровье могут не только частые пробуждения ночью, но и в целом несоблюдение режима сна. Например, у людей, у которых разница во времени сна в течение недели, превысила два часа, намного чаще сталкиваются с высокими показателями кальция, нежели те, кто спал всю неделю одинаковое количество часов. Такие отложения кальция в конечном счете могут привести к сердечному приступу, предостерегла Сурненкова.

Напомним, сомнолог Завалко предупредила об опасности регулярного недосыпа.