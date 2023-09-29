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общество проиcшествия

«Задержан шизофреник»: душегуба из Кузбасса могут перевести из психбольницы в СИЗО

Фото: freepik.com / Telegram-канал SHOT

В Кемеровской области задержали мужчину, который пытал отца и брата в погребе.

29 сентября в Кемеровской области задержали мужчину, устроившего пыточную для отца и брата в погребе. Следствие будет настаивать о переводе истязателя из психбольницы в СИЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Напомним, что 41-летний Дмитрий запер своих родственников в погребе, где среди пятен крови обнаружили топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы и деревянную киянку. Пленники скончались от многочисленных побоев.

Выяснилось, что Дмитрию и его младшему брату Алексею передалась шизофрения от матери. Она до сих пор находится на лечении в психиатрической больнице. Известно, что 20 лет назад женщина пырнула ножом медсестру.

Фото «Задержан шизофреник»: душегуба из Кузбасса могут перевести из психбольницы в СИЗО 2

Младший брат был замкнутым человеком. Алексей потерял память на несколько лет из-за того, что в молодости получил сильный удар по голове. Когда мужчина всё вспомнил, он «закрылся» ещё сильнее. До смерти бабушки Алексей жил в её доме, чтобы избежать гнёта от старшего брата.

Дмитрий с самого детства был агрессивным, слышал «голоса» и нападал на окружающих. Как отмечают соседи, он не относился к лечению с полной серьёзностью. Время от времени даже запивал таблетки энергетиком.

После смерти бабушки, братья стали жить с отцом. Тогда старший брат начал выгонять Алексея из дома. Спустя год Дмитрий убил своих близких.

Напомним, что в Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины от падения железобетонной плиты.

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Диана Джафарова
журналист

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