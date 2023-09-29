«Задержан шизофреник»: душегуба из Кузбасса могут перевести из психбольницы в СИЗО

В Кемеровской области задержали мужчину, который пытал отца и брата в погребе.

29 сентября в Кемеровской области задержали мужчину, устроившего пыточную для отца и брата в погребе. Следствие будет настаивать о переводе истязателя из психбольницы в СИЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Напомним, что 41-летний Дмитрий запер своих родственников в погребе, где среди пятен крови обнаружили топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы и деревянную киянку. Пленники скончались от многочисленных побоев.

Выяснилось, что Дмитрию и его младшему брату Алексею передалась шизофрения от матери. Она до сих пор находится на лечении в психиатрической больнице. Известно, что 20 лет назад женщина пырнула ножом медсестру.