«Задержан шизофреник»: душегуба из Кузбасса могут перевести из психбольницы в СИЗО

В Кемеровской области задержали мужчину, который пытал отца и брата в погребе.
29 сентября в Кемеровской области задержали мужчину, устроившего пыточную для отца и брата в погребе. Следствие будет настаивать о переводе истязателя из психбольницы в СИЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
Напомним, что 41-летний Дмитрий запер своих родственников в погребе, где среди пятен крови обнаружили топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы и деревянную киянку. Пленники скончались от многочисленных побоев.
Выяснилось, что Дмитрию и его младшему брату Алексею передалась шизофрения от матери. Она до сих пор находится на лечении в психиатрической больнице. Известно, что 20 лет назад женщина пырнула ножом медсестру.
Младший брат был замкнутым человеком. Алексей потерял память на несколько лет из-за того, что в молодости получил сильный удар по голове. Когда мужчина всё вспомнил, он «закрылся» ещё сильнее. До смерти бабушки Алексей жил в её доме, чтобы избежать гнёта от старшего брата.
Дмитрий с самого детства был агрессивным, слышал «голоса» и нападал на окружающих. Как отмечают соседи, он не относился к лечению с полной серьёзностью. Время от времени даже запивал таблетки энергетиком.
После смерти бабушки, братья стали жить с отцом. Тогда старший брат начал выгонять Алексея из дома. Спустя год Дмитрий убил своих близких.
Напомним, что в Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины от падения железобетонной плиты.