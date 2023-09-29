Заксобрание НСО: расширен список граждан, которые могут получить возмещение расходов на газ

Заксобрание НСО расширили список граждан, которые имеют право на возмещение расходов по газификации жилья.

В рамках Закона Новосибирской области «О предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с газификацией» гражданам предоставляется социальная поддержка, связанная с газификацией их жилых домов или частей, либо жилых домов членов их семей по праву собственности. Этот закон был действителен с июня 2022 года.

Прежняя редакция предусматривала компенсацию в размере 50% от расходов, связанных с газификацией жилого дома (подключение к газовым сетям, установка газового оборудования, строительство или реконструкция внутреннего газопровода). Максимальная выплата составляла 35 000 рублей.

Ранее этому соответствовали девять категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, инвалиды и лица, награждённые знаками «Житель осаждённого Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, одиноко проживающие ветераны труда, одиноко проживающие инвалиды I или II группы, граждане, имеющие ребёнка-инвалида.

В декабре того же года в закон внесли изменения. Теперь гражданам полагается 100% компенсация всех понесенных расходов по газификации в размере не более 100 000 рублей. Кроме того, включено возмещение затрат на приобретение газовых счетчиков.

На 35-й сессии Законодательного Собрания, на основе двух чтений, были одобрены правки в областной закон, которые добавляют шесть новых категорий получателей компенсации: инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане (включая малоимущие семьи с детьми), участники специальной военной операции, члены семей погибших (умерших) участников СВО.

По предварительным данным, общее количество получателей составит 2460 человек, из которых 1951 — из числа льготных категорий, включая 15 человек, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидается, что 47 человек (ветераны и инвалиды боевых действий) также получат компенсацию. Кроме того, 1214 многодетных семей, 160 малоимущих граждан (включая малоимущие семьи с детьми), 467 участников специальной военной операции и 48 членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции также получат возмещение расходов.

Ориентировочные общие бюджетные расходы на поддержку этих мер за ближайшие три года составят 248 млн рублей (73 млн рублей в 2023 году, 106 млн рублей в 2024 году и 69 млн рублей в 2025 году).