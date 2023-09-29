Житель Новосибирска задолжал сыну более 1 млн рублей по алиментам

В Новосибирске разыскивают мужчину, который задолжал 9-летнему сыну деньги по алиментам.

Новосибирец задолжал сыну 1 млн 62 тысячи рублей по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, 41-летний Сергей Аладьев ни разу не помог своему сыну, в результате этого у него накопился большой долг. Приставы выяснили, что он может проживать в одном из посёлков под Новосибирском, однако у него нет зарегистрированного имущества, а на его карты не поступают деньги.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении выезда из РФ и временное ограничение на пользование должником специальным правом.

Ведомство в своем сообщении просит помочь жителей области разыскать мужчину.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске приставы опечатали ненадежные башенные краны.