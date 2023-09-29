Жителей Новосибирска предупредили о шестидневном снегопаде в конце октября

С 19 по 24 октября в Новосибирске будет идти снег.

В Новосибирске ожидается шестидневный снегопад в конце октября. Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, дневные температуры будут колебаться от -2 до +16 градусов, причём самым тёплым днём станет 6 октября. Однако ночью температура может опускаться до -6 градусов.

Сервис World Weather предсказывает более оптимистичную температуру выше нуля градусов на протяжении всего месяца. Первая неделя октября порадует жителей Новосибирска солнечной погодой, за исключением ночей, когда температура опустится до -2 градусов 27 октября.

Однако сервис Gismeteo предупреждает жителей грядущим снегопадом, который ожидается в период с 19 по 24 октября. Дополнительная информация свидетельствует о том, что первый снег может выпасть уже 15 октября. Несмотря на аномально теплую первую декаду месяца, с температурами до +19 градусов, с 18 октября температура будет стабильно ниже 0 градусов.

Согласно ранее опубликованным данным на Сиб.фм, синоптики сообщили широкой общественности, что октябрь будет выше нормы по температуре, а погода ожидается преимущественно ясная и сухая.