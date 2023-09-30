Анна Кикина из Новосибирска назвала необходимые космонавтке качества

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска перечислила качества, необходимые женщине для полёта в космос.

30 сентября космонавт Анна Кикина из Новосибирска на саммите Forbes назвала качества, необходимые женщине для полёта в космос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Сегодня космонавт Роскосмоса Анна Кикина приняла участие в ежегодном саммите Forbes, посвящённом поддержке женщин в бизнесе и обществе FWD. Woman Summit», — говорится в сообщении.

В рамках сессии «Как молодые женщины по всей России строят карьеру и видят будущее» Анна Кикина объяснила, какие качества нужны женщине для полёта в космос. Она также поделилась историей своего вступления в ряды космонавтов и рассказала, как справляется с трудностями.

В саммите поучаствовали успешные женщины со всей России, раскрывшие себя в профессии, хобби или общественной жизни.

Напомним, что космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассчитывает провести свой следующий полёт на корабле «Союз».