Что изменится в жизни россиян с октября 2023 года

Каждую осень традиционно в нашей стране выходят новые законы и изменения в действующие законодательные акты. Портал «Сиб.фм» публикует полный список юридических нововведений с 1 октября 2023 года.

1. Индексация зарплат и пенсий для военных и силовиков на рекордные 10,5 %.

2. Увеличение окладов сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими на 5,5 %.

3. Индексация на 3 % зарплат работников РЖД, занятых обслуживанием железных дорог и специалистов, трудоустроенных в различных учреждениях, подконтрольных РЖД, в том числе в образовательных и медицинских организациях.

4. Обязательная двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» (поменять настройки нужно уже сейчас в личном кабинете на платформе).

5. Все банки РФ при обработке внутренних переводов будут использовать только отечественное ПО и иные сервисы (SWIFT при переводах внутри страны запрещён).

6. Новые правила выдачи ипотечных кредитов — при одобрении кредитов на жилье с низким первоначальным взносом банк может применить более высокие надбавки (подробнее тут: https://cbr.ru/press/pr/?file=638261611512660659FINSTAB.htm).

7. Новые штрафы за уклонение от воинской службы:

- за неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат должностные лица ответят штрафом от 40 до 50 тысяч рублей;

- за те же действия юрлица отдадут от 350 до 400 тысяч рублей;

- граждане, не явившиеся по повестке в военкомат без уважительной причины заплатят из своего кошелька до 30 тысяч рублей.