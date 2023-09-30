Дорогу к новому ЛДС построят в Новосибирске за 15 миллионов рублей

В Новосибирске на строительство дороги к новому ЛДС потратят 15 миллионов рублей.

В Новосибирске планируют построить дорогу от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС «Сибирь-Арена». Об этом сообщили на сайте Госзакупок.

На строительство дороги потратят 15 миллионов 154 тысячи рублей. Длина дороги составит 0,645 километра.

На территории также оборудуют тротуары вдоль дороги. Заявки будут принимать до 10 октября.

Работы обещают завершить до 20 декабря 2023 года.

Напомним, что Красный проспект продлят до жилмассива Родники. При этом сроки начала и завершения строительства пока неизвестны.

Ранее власти Новосибирска установили сроки начала и продолжительность ремонта Димитровского моста.