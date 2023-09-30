Где дадут отопление 30 сентября в Новосибирске: улицы и график подключения

Завершается последний этап подключения домов к теплу в Новосибирске.

30 сентября в Новосибирске завершается заключительный этап подключения отопления в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Чтобы избежать перегрузок давления, тепло в дома проводят поэтапно. Первая зона получила отопление 25–26 сентября. Эта территория отмечена на карте жёлтым цветом. В следующие два дня тепло провели в зону, выделенную розовым цветом. В заключение 29 и 30 сентября отопление должны дать домам на участках, отмеченных голубым цветом.

Более подробную информацию можно узнать на сайте СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на выходных похолодает до -7 градусов. Ожидаются дожди и мокрый снег.