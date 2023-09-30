Госдума одобрила законопроект о штрафах за навязывание потребителям допуслуг

Законопроект о введении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг был принят во втором чтении Государственной Думой.

Согласно новым правилам, штрафы для юридических лиц составят до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 300 тысяч рублей за отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Об этом сообщает сайт Дума ТВ.

Как отметил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, некоторые компании включают в договоры о купле-продаже условия, обязывающие покупателя приобрести дополнительный товар или услугу. В частности, при покупке автомобиля в автосалоне потребителю могут настойчиво предлагать заключить договор страхования с определенной компанией. Это приводит к дополнительным расходам для покупателя.

Согласно словам Володина, данные меры направлены на защиту граждан от недобросовестных предпринимателей и чиновников, которые не желают рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей.