Как изменится пенсия россиян с 1 октября 2023 года

Сразу несколько существенных изменений произойдёт с 1 октября текущего года в сфере пенсионного и социального обеспечения пожилых получателей пенсий.

Второй месяц русской осени-2023 приготовил приятные сюрпризы для пенсионеров и получателей господдержки. Во-первых, в первый день октября повысятся ведомственные пенсии граждан, проходившим военную службу по контракту или приравненную к ней службу в МВД, УФСИН, ФСБ, Росгвардии, МЧС, в таможенных органах и в других ведомствах. Повышение произойдёт за счёт индексации на 10,5 % ежемесячного денежного довольствия действующим военным.

Во-вторых, первого октября 2023 года в РФ традиционно празднуется День пожилых людей и ежегодно начисляются единовременные (разовые) праздничные выплаты. Оговоримся сразу, такими выплатами занимаются региональные власти, но решение об их начислении принимают не все субъекты РФ (уточняйте в соцзащите по месту жительства).

В-третьих, плановое повышение пенсий с 1 октября коснётся также получателей страховых пенсий, кому была присвоена первая группа инвалидности; пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы и тех пенсионеров, кто достиг в сентябре текущего года возраста 80 лет.