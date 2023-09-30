ОАО «РЖД» инвестировало 445 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Западной Сибири за 20 лет

За время работы ОАО «РЖД» компания направила 445 млрд рублей в виде инвестиций в развитие Западно-Сибирской железной дороги в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Об этом сегодня сообщил начальник магистрали Александр Грицай на торжественной встрече с работниками и ветеранами железной дороги в Новосибирске, посвященной 20-летию компании.

Участие в мероприятии приняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента РФ Иван Гончаров, и другие почетные гости.

По словам Александра Грицая, за два десятилетия ЗСЖД отправила потребителям в России и за рубежом 5,5 млрд тонн различных грузов, перевезла 1 млрд 300 млн пассажиров. Сегодня магистраль обеспечивает почти четверть всей погрузки и девятую часть грузооборота ОАО «РЖД».

— Работа на железной дороге – это тяжелый, ответственный и почетный труд. Магистраль набирает обороты, и с достоинством преодолевает все вызовы времени. Мы делаем это в тесном взаимодействии с жителями городов и районов, партнерами и органами власти, — отметил глава Западно-Сибирской железной дороги.

Начальник магистрали добавил, что за 20 лет работы железнодорожники реализовали масштабный комплекс работ по модернизации.

В том числе, были реконструированы важнейшие для сети сортировочные станции Инская, Входная, Московка, Алтайская, Новокузнецк-Восточный. На станциях внедрены автоматизированная система управления роспуском составов и микропроцессорная централизация.

На протяжении двух десятилетий западносибирские железнодорожники построили и реконструировали 18 вокзальных комплексов. Один из последних реализованных проектов – вокзальный комплекс на станции Бердск, который в сентябре 2023 года начал обслуживать пассажиров.

В 2015 году введен в эксплуатацию крупнейший за Уралом Диспетчерский центр управления перевозками. Центр применяет новые технологии производственных процессов на железнодорожном транспорте.

Активно проводилась укладка бесстыкового пути, протяженность которого за 20 лет на ЗСЖД увеличилась в 3 раза. Сегодня она составляет 8700 км. Модернизировано 6 тыс. км пути. Впервые на сети Западно-Сибирская магистраль применила технологию зимнего капитального ремонта инфраструктуры. Реализована масштабная программа удлинения станционных путей и укладки вторых путей на перегонах между станциями.

В разные годы ввели стратегические для железной дороги объекты:

- второй мостовой переход через реку Обь в районе станции Камень-на-Оби в 2009 году;

- тоннель на участке Артышта – Томусинская в 2018 году;

- мост через реку Омь в Омске в 2022 году.

Совместно с партнерами-грузоотправителями реализовали проекты примыканий на 11 станциях ЗСЖД, что позволяет принимать и отправлять поезда непосредственно с мест погрузки.

Более 1200 новых локомотивов, вагонов, средств контроля и диагностики инфраструктуры, а также 60 различных обучающих тренажерных комплексов поступило на магистраль с 2003 года.

Активность железной дороги на транспортном рынке повышается стабильно из года в год. За последние 5 лет объемы контейнерных перевозок выросли в 2,5 раза.

В 2020 году в Новосибирске открыли Учебный центр профессиональной подготовки кадров. Строительство центра стало завершающим этапом в формировании комплекса учебных подразделений и позволило увеличить количество обучающихся до 20 тыс. специалистов в год.