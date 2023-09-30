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общество

Работы по строительству рапсового завода начались в Новосибирской области

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области начали строить рапсовый завод.

29 сентября в Искитимском районе Новосибирской области началось строительство рапсового завода мощностью до 300 тысяч в год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечают в пресс-службе, на предприятии будут заниматься переработкой масличных культур. На территории ПЛП «Южный» уже заложили первый камень завода. Его стоимость оценивается в 3,7 миллиардов рублей.

Фото Работы по строительству рапсового завода начались в Новосибирской области 2

Власти региона уверяют, что рапсовый завод может стать одним из самых крупных в России производственным комплексом. Работы на объекте ведут геодезисты. Сейчас там строят дороги и подъезды к территории.

Разрешения на строительные и земляные работы на территории уже получены. В 2024 году будет закончена первая очередь. Новый завод предоставит 255 новых рабочих мест.

Напомним, что в Новосибирске Красный проспект продлят до жилмассива Родники. При этом сроки начала и завершения строительства пока остаются неизвестными.

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Диана Джафарова
журналист

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