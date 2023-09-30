Шестидневный снегопад накроет Новосибирск в конце октября 2023

В Новосибирске ожидается шестидневный снегопад в конце октября 2023 года.

В конце октября 2023 года на Новосибирск обрушится шестидневный снегопад. Об этом сообщили на сайтах популярных погодных сервисов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», днём температура воздуха в октябре составит +14...-1 градусов. Ночью город настигнут заморозки до -2 градусов. Синоптики обещают три дня снегопадов и семь ясных дней.

Специалисты сервиса World Weather на весь октябрь прогнозируют температуру выше нуля градусов. В первую неделю месяца в городе будет светить солнце. 27 октября столбик термометра опустится до -2 градусов.

Синоптики портала Gismeteo уверяют, что во второй месяц осени снег будет идти шесть дней — с 19 по 24 октября. Однако в первую декаду будет тепло — температура поднимется до +15 градусов.

Напомним, что 30 сентября в Новосибирске завершается заключительный этап подключения отопления в жилых домах.