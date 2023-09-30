В Новосибирске подросток подложил червя в столовую, чтобы отомстить директору

Школьник подбросил червяка в столовую для отмщения директору.

В Новосибирске подросток подбросил червяка в школьную столовую после того, как директор учебного заведения сделала ему замечание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ученица школы №96 сняла на видео, как её одноклассник подкладывает червя в еду, подаваемую в школьной столовой. Ролик мгновенно разлетелся по родительским чатам.

Как отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска, 22 сентября директриса школы сделала замечание мальчику и 25 сентября ушла в отпуск. Тем временем школьник во время дежурства в столовой решил отомстить ей и подбросил червяка в обед.

28 сентября эту информацию получили сотрудники департамента образования. В школу направили комиссию, а директрисе пришлось преждевременно вернуться из отпуска. Эксперты изучили запись с камер видеонаблюдения и выявили личность нарушителя.

Напомним, что 17 сентября в Новосибирской области родители школьников из гимназии №1 в Карасуке заявили о червях в макаронах.