В Новосибирской области чаще всего банкротятся пенсионеры и семьи с детьми

В Новосибирской области подают на банкротство в основном две категории граждан.

Журналисты провели анализ данных за 2022 и 2023 годы в Новосибирске и составили портрет типичного банкрота, выделив две основные категории среди жителей региона, которые неспособны оплачивать счета. Об этом сообщила директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева в интервью BFM-Новосибирск.

Первая категория – пенсионеры. Финансовые проблемы чаще всего возникают у людей, недавно вышедших на пенсию. У них не хватает подготовки к значительному сокращению доходов, а с выплачиваемыми в пенсию кредитами становится все сложнее справиться.

Юристы отмечают, что пожилым людям очень сложно принять тот факт, что они финансово несостоятельны. Из-за этого большинство их откладывают решение о банкротстве до последнего момента. Однако решение оставлять долги детям пугает их еще больше. Количество банкротов-пенсионеров примерно одинаково среди мужчин и женщин. Среди мужчин большей частью являются мелкие предприниматели, для которых также проблемы со здоровьем становятся причиной прекращения деятельности.

Вторая типичная категория – семьи молодого и среднего возраста с двумя или более маленькими детьми. В таких семьях часто возникает проблема множественной задолженности: несколько потребительских кредитов и ипотека. Если один из родителей, обычно жена, находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает, уровень доходов семьи значительно снижается. В такой ситуации обычно к процедуре банкротства подает тот, кто является заемщиком.