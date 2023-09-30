В Новосибирской области четверо неизвестных затолкали ребёнка в машину у школы

Четверо мужчин затолкали ребёнка в машину возле здания школы в Новосибирской области.

Днём 29 сентября четверо неизвестных мужчин похитили ребёнка возле здания школы Искитима в Новосибирской области. Они затолкали его в автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видеозаписи видно, как похитители пытаются затолкнуть школьника на заднее сидение автомобиля. Мальчик кричал и звал на помощь, однако никто не откликнулся. Неравнодушные новосибирцы сняли кражу ребёнка на телефон.

«Папа! Помогите! Нет!», — кричит школьник на видео.

В полиции начали проверку по этому происшествию. Как отмечают в соцсетях, в похищении ребёнка подозревают его мать.

Напомним, что 29 сентября началась проверка детского дома после гибели 11-летней девочки в Тогучине Новосибирской области.