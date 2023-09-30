В Новосибирской области урожай картофеля снизился на 30% из-за холодной погоды

Урожай картофеля снизился на 30% из-за холодной погоды в Новосибирской области.

В Новосибирской области урожайность в 2023 году снизилась на 30%. Причиной стала неблагоприятная погода: холодная весна и засушливый период в июне.

У нескольких хозяйств есть технологические возможности полива полей, однако даже там высокой урожайности не наблюдается. Как отмечают в «Вести Новосибирск», осеннее снижение цен будет незначительным.

«Надеемся, что цены останутся на уровне прошлого года. Наш основной потребитель ─ торговые сети, они будут диктовать цены», ─ объяснил финансовый директор хозяйства «Ярковское» Виктор Устименко.

Напомним, что в 2023 году Новосибирская область может не досчитаться 30–40% зерна. При этом если урожая станет меньше лишь на треть, это не приведет к дефициту.

Ранее миколог Татьяна Бульонкова оценила влияние недельной засухи на рост грибов в Новосибирской области.