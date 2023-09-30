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общество

Жительница Новосибирска разделась в лифте и вышла на улицу

Фото: паблик «АСТ-54»

В лифте Новосибирска девушка сняла с себя одежду и вышла на улицу.

Вечером 29 сентября неизвестная девушка разделась в лифте дома в Ленинском районе Новосибирска и вышла на улицу. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидет произошёл в доме №90 на улице Забалуева. Стриптиз местной жительницы засекла камера видеонаблюдения.

На записи видно, как парень и девушка вместе зашли в лифт, после чего она быстро начала раздеваться и разглядывать в зеркале своё тело. Молодой человек ходил за ней и собирал разбросанную одежду.

Через некоторое время пара вышла из лифта. Одеться девушка решила только на улице.

«Пятница всё-таки», — комментирует происходящее автор публикации.

Напомним, что днём 29 сентября четверо неизвестных мужчин похитили ребёнка возле здания школы Искитима в Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске мальчик подложил червяка в еду школьной столовую в отмщение директрисе.

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Диана Джафарова
журналист

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