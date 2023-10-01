Гидрометцентр РФ: аномальные морозы придут в Новосибирск в декабре-2023

Новосибирцев ожидает холодная зима в конце 2023 года.

Российский Гидрометцентр предсказывает аномальные морозы в декабре 2023 года для Новосибирска. Согласно опубликованному прогнозу температурного режима для отопительного сезона 2023/2024 годов, жители Новосибирска могут ожидать относительно теплую погоду в октябре, но декабрь обещает быть холоднее обычного с вероятностью 60%.

Официальный прогноз Гидрометцентра был опубликован на их веб-сайте 28 сентября 2023 года. Метеорологи предсказывают, что октябрь 2023 года в Новосибирске и по всей Сибири будет теплее обычного с вероятностью 60%.

Ноябрь, согласно прогнозу, скорее всего будет холоднее обычного. Однако настоящие морозы ожидаются в декабре, где вероятность ниже нормы составляет также 60%. Подобная ситуация прогнозируется и на Камчатке.

В январе 2024 года ожидается потепление, а температура будет выше обычных январских показателей. В феврале синоптики прогнозируют относительно теплую погоду, при этом Новосибирск и другие территории в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа попадают в зону выше нормы с вероятностью 60%.

В марте 2024 года ожидается незначительное превышение температурной нормы.