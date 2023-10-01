Как изменится размер выплат неработающим пенсионерам в России

Грядущая индексация коснется далеко не всех пожилых россиян, а её размер Минэкономразвития РФ скорректировал сообразно инфляционным процессам 2023 года.

По состоянию на июль 2023 года российские пенсионеры в среднем получали 19 475 рублей (самые низкие показатели — в Дагестане (14 473), самые высокие — в Чукотском автономном округе (31 683), пишет официальный портал Росстата. Изначально (в первой половине 2023 года) федеральными властями было принято решение об увеличении ежемесячных пособий по старости до 23,4 тысячи рублей, то есть на 5,3 %.

Однако инфляционные процессы внесли свои коррективы. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%. Именно на этот процент и будут увеличены пенсии россиян в будущем 2024 году. Однако грядущая индексация коснется далеко не всех пожилых людей, предупредил российский экономист и политолог Василий Колташов в беседе с изданием MSK1.RU.

По его словам, выплаты повысят только тем пожилым россиянам, которые не вовлечены официально в трудовую деятельность. Работающие пенсионеры, увы, вновь останутся в прежними размерами пособий.