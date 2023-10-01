Сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь»

По словам сибиряка, девушка очень удивилась и потеряла дар речи.

Данил и Юлия, молодая пара из города Белова, Кемеровской области, отправились в Новосибирск, чтобы посетить матч между клубами «Сибирь» и «Барыс». Об этом пишут «АиФ Новосибирск».

Данил и Юлия — настоящие поклонники хоккея и следят за играми в Континентальной хоккейной лиге. Они встречаются уже более 7 лет и разделяют общую страсть к этому виду спорта. Парень даже играет в любительской хоккейной команде.

Однако, за три дня до матча «Сибирь» и «Барыс», Данил придумал нечто особенное — сделать предложение своей возлюбленной прямо на хоккейном матче. Он решил, что атмосфера на арене подойдет для такого важного момента.

Для того чтобы осуществить свой план, Данил связался с организаторами ХК «Сибирь» через социальную сеть «ВКонтакте» и предложил им помощь. И они с радостью согласились. Во время матча, в перерыве, ведущий арены попросил навести камеру на пару, и в этот момент Данил сделал предложение своей возлюбленной.

Юлия, не ожидавшая подобного поворота событий, была в шоке и потеряла дар речи. Она ответила «да».

«Хотелось какой-то классной атмосферы. Обсудил идею с другом, который поддержал меня в этом вопросе. Начал реализовывать её. Написал в группу ХК «Сибирь» «ВКонтакте» и попросил помочь. Они согласились, обговорили все детали», — рассказал Данил.

Ранее Сиб.фм сообщил, что ХК «Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде.