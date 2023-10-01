В Новосибирске пытались продать 245 свадебных платьев за 2,4 млн рублей

В состав лота вошли 41 фата, 81 пара перчаток, 92 нарукавника, 12 подъюбников без артикула, 148 свадебных юбок и 252 платья.

В Новосибирске на площадке ГИС Торги выставили свадебные товары, с начальной ценой в 2 446 600,46 рубля. Этот лот состоит из 41 фаты, 81 пары перчаток, 92 нарукавника, 12 подъюбников без артикула, 148 свадебных юбок и 252 свадебных платьев.

Эти свадебные товары стали вещественными доказательствами, перешедшими в собственность государства. Шаг торгов составляет 1% от начальной суммы — это 24 466,01 рубля.

По информации Территориального управления Росимущества в Новосибирской области, уведомление о наличии и местонахождении этих вещей поступило в ведомство от Сибирской оперативной таможни. Одежду изъяли по постановлению Ленинского районного суда.

Собственник данного имущества не установлен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке первый день рождения отпраздновал ленивец Эмиль.