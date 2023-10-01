В Новосибирске южнокорейский Шин Джихо собрал аншлаг

Шин Джихо посетил Новосибирск в рамках российского тура с авторской программой.

В Новосибирске состоялся музыкальный вечер пианиста из Южной Кореи — Шина Джихо. Артист приехал в город в рамках своего российского тура с авторской программой.

Зрители внимательно слушали исполнение Шина Джихо, который представил как свои собственные композиции, так и музыку из южнокорейских мелодрам — дорам.

По завершении выступления, Шин Джихо поделился своими впечатлениями на странице российского фан-клуба в социальной сети «ВКонтакте», сказав:

«Огромное спасибо, что заставили меня почувствовать себя как дома. Скоро вернусь в Новосибирск».

Однако настоящая буря эмоций началась после концерта, когда более сотни поклонников завалили пианиста просьбами об автографах и селфи. Фанаты из разных городов Сибири, включая Кемерово, приехали, чтобы лично встретить своего музыкального кумира.

«Вам большое спасибо за то, что приехали! Вы такой милый, от вас очень сильный свет идет», — написала девушка из Кемерово, выражая свою благодарность пианисту.

«Как одуванчик такой», — отметила другая фанатка, описывая Шина Джихо восхищенными словами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли региональный Дом Юнармии на базе учебного авиационного центра.