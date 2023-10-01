В Новосибирском зоопарке первый день рождения отпраздновал ленивец Эмиль

В Новосибирском зоопарке поздравили с днём рождения ленивца — ему приготовили праздничный ужин.

В зоопарке Новосибирска отметили первый день рождения двупалого ленивца по имени Эмиль. В честь этого события для него устроили праздничный ужин, состоящий из его любимых блюд — груш и вареного картофеля. Информация об этом была опубликована в официальной группе зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что Эмиль проявляет себя как самостоятельное и доброжелательное животное. За последние полгода он начал спать отдельно от матери и перешел на взрослое питание. Кроме того, Эмиль сам выбирает места для прогулок и успешно общается с золотистыми львиными тамаринами, которые живут вместе с ним в вольере.

«Эмиль подружился с маленькими юркими обезьянами. Тамарины часто устраиваются рядом со своим медлительным приятелем, перебирают его шерсть или просто сидят, прислонившись к нему», — прокоментировали в зоопарке.

На данный момент вес Эмиля составляет 3,4 килограмма, в то время как его родители весят 9 и 11 килограмм. По внешнему виду он больше всего напоминает свою мать Милену.