В школа двух регионов России запретили переписываться в WhatsApp* и Telegram

Учителям запретили вести классные чаты и рабочие переписки прежними способами.

В российских школах начали запрещать использовать WhatsApp* и Telegram для переписки между учителями, учениками и их родителями. По сообщению Телеграм-канала «Подъем», запрет уже ввели в Свердловской области и Дагестане.

Учителям больше нельзя вести классные чаты и рабочие с использованием вышеупомянутых мессенджеров. Вместо этого им предложили перейти на отечественные мессенджеры.

Тогда у родителей возник вопрос, как им поддерживать связь с педагогами, пока не введут новые мессенджеры. В одной из школ Екатеринбурга родителям предложили использовать «рукописный дневник» для общения с учителями.

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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