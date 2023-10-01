Жительница Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по полумарафону

Девушка взяла золото, пробежав дистанцию за 1 час и 12 минут.

Спортсменка из Новосибирска Анна Викулова стала звездой Чемпионата России по полумарафону, который завершился 1 октября в Москве. Забег на 21 километр стартовал в столице в 09:00 по московскому времени, и Анна Викулова завоевала золото в женской категории.

27-летняя сибирячка преодолела дистанцию за 1 час 12 минут и 14 секунд. В мае этого года Анна Викулова также победила на Московском полумарафоне, установив рекорд с результатом в 1 час 9 минут 47 секунд.

На втором месте в женской категории финишировала Луиза Дмитриева из Санкт-Петербурга, немного уступив Анне Викуловой всего на две минуты. Третье место досталось Елизавете Погудо из северной столицы, она финишировала всего лишь на 26 секунд после второго места.

Среди мужчин победителем стал Денис Чертыков из Республики Хакасия. Второе место занял петербуржец Артур Бурцев, а бронзовую медаль завоевал Вениамин Каныбеков.

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