Бастрыкин взял на контроль дело об избиении женщины подростками в Карасуке

В городе Карасук под Новосибирском два подростка избили женщину.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин потребовал получить от руководителя Следственного управления СК России в Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева информацию о ходе следствия по делу о причинении тяжкого вреда здоровью женщины в городе Карасуке. В начале этого года двое несовершеннолетних (14 и 17 лет) бросали осколки льда в окно пострадавшей. После того, как женщина вышла на улицу и произнесла им замечание, подростки избили ее, вызвав у нее перелом ноги. Пока что ответственность за преступление не была установлена.

Уголовное дело по этому случаю находится в процессе расследования в Следственном управлении СК России в Новосибирской области.

Поручение Председателя СКР России выполнение этого дела находится под контролем центрального аппарата ведомства.