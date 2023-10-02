Бонус ожидает всех без исключения пенсионеров с 3 октября 2023 года

Приветственные выплаты будут выплачивать российским пенсионерам отдельно от привычной для них пенсии.

В банковской практике понятие «приветственных выплат» существует не первый год. В октябре ряд российских банков также предлагает пожилым россиянам доверить им пенсионные счета. Так, за оформление пенсионной карты в банке ПСБ. Пенсионерам начисляют бонусы в размере 2 000 рублей отдельно от пособия по старости. Тем, кто стал клиентом этого кредитного учреждения в сентябре текущего года, приветственная выплата придёт на карту уже с 3 октября 2023 года.

Существует и вторая часть таких банковских бонусов, поясняет пенсионный юрист Сергей Власов. По его словам, от 2000 до 3000 рублей банк начислит от себя тем пенсионерам, чьи пособия по старости не дотягивают до минимального уровня в регионе проживания.

Кроме того, тем пенсионерам нашей страны, кто решится хранить свою пенсию на бесплатной карте Банка «Открытие», на остаток по счету начисляют 5%, а коммунальные услуги и налоги по ней можно оплачивать без комиссии (оформляется карта, не выходя из дома, через официальный сайт банка).