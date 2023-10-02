Будет тяжёлая осень: астролог Глоба дала прогноз по СВО

Испытания только начинаются, предупредила опытный эксперт Глоба, чьи астрологические и натальные расчёты отличаются повышенным процентом вероятности.

Ещё в начале текущего 2023 года, делая годовой расчёт натальной карты России, Тамара Глоба заметила, что он отличается обилием негативных, сложных и трансформационных событий. Уже тогда она предупреждала, что именно осень подкинет самые тяжёлые испытания не только россиянам, но и всему миру.

Её слова подкрепились традиционным астропрогнозом, который она рассчитывает ежемесячно и публикует на своём YouTube-канале «Центр Тамары Глоба» в начале каждого из двенадцати 30-дневного периода календарного года. Конечно, самой «горячей» темой её расчётов пока остаётся СВО и всё, что с ней связано.

Тамара допускает начало переговоров в конце 2023 года, к которым приведёт «ударная» осень. При этом, «поиск решения скрыт, а итоги можно будет уверенно обсуждать, начиная с весны 2024 года», уверяет она. Также она отметила, что «конфликт цивилизаций» продлится ровно три года, а в ближайший месяц (октябрь-2023) россияне увидят множество партизанских и диверсионных вылазок, активные военные действия и борьбу за власть. Вся вторая половина осени 2023 года станет довольно тяжелым периодом, считает она.