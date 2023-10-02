Чем категорически запрещено лечить ОРВИ: какие препараты избавляют от простуды

Ударная доза витамина С, горячий чай с имбирём, водка с перцем и антибиотики – самые популярные народные средства от сезонной простуды. Что из них ошибка, и что лучше принимать, чтоб не навредить организму пояснил российский инфекционист.

В русской культуре накрепко засели народные средства от простуды. Однако современные врачи смотрят на них настороженно. К примеру, ударная доза витамина С может не столько помочь, сколько «ударить» кислотой по ЖКТ. Тоже самое относится и к водке с перцем, которой традиционно лечатся мужчины, рискуя обжечь слизистую глотки, дыхательных путей и желудка, пояснила врач-инфекционист, заместитель главного врача Химкинской областной больницы Елена Долгих.

По её экспертному мнению, горячий чай с имбирём может и хорош, как антибактериальная специя, но стоит помнить, что своей остротой может навредить желудочно-кишечному тракту (тоже касается и чеснока). Учитывая его свойства стимуляции внутренних резервов организма, он и вовсе не поможет, если их изначально нет.

По единодушному мнению российских медиков, антибиотики опасны при самолечении и «работают» только в отношении бактерий, а простуда и даже ковид-19 – это вирусное заболевание.

Чем же лечится дома: много тёплой жидкости, витамины С, Д, рутин, препараты цинка, леденцы от кашля, полоскания раствором соли, фурацилина, промывание носа раствором морской соли, контроль уровня сатурации. При этом температуру сбивать следует не ниже уровня 38,5 градусов.