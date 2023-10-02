Четверо подростков устроили стрельбу из пистолета в магазине Новосибирска

Четыре подростка с пистолетом попытались ограбить магазин в Новосибирске.

30 сентября в 01:20 ночи в магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Сибиряков-Гвардейцев, сработала сигнализация. Группа бойцов ГБР-76 агентства безопасности "Гвардия" была направлена на место происшествия после сообщения продавцов о том, что внутри находятся четверо вооруженных подростков.

На месте происшествия гвардейцы задержали четырех молодых людей в возрасте 15 и 16 лет и изъяли у них сигнальный пистолет. Как выяснилось позже, подростки пришли в магазин, задумывая украсть шампанское. Однако им помешала мать двоих из них, которая пришла вместе со своим сожителем. Женщина поделилась, что «они постоянно тут что-нибудь воруют».

В момент, когда отчим попытался схватить молодых парней за шиворот, один из них достал пистолет и произвел три выстрела светошумовыми патронами в воздух. Задержанных подростков и изъятый у них пистолет передали сотрудникам Кировского отдела полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неадекватный мужчина разбил стекло киоска в поисках лаваша.