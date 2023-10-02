Что грозит за неявку в военкомат по повестке: крупные штрафы и уголовное дело

Поправки в Административный кодекс, значительно увеличивающие наказание за неявку в военкомат призывников и тех, кого вызывают для мобилизации, вступили в законную силу в воскресенье, 1-го октября 2023 года. Согласно им, кроме штрафа за уклонение от воинской службы можно лишиться и свободы.

Уклонистам-призывникам осеннего призыва-2023 уже грозит ответственность за неявку по повестке без уважительной причины в виде административного штрафа до 30 000 рублей. Для работодателей, которые не оповестят призывника о вызове в военкомат назначен штраф до 80 000 рублей (должностному лицу) и до 400 000 рублей (юрлицу).

Что касается реального тюремного наказания до 2-х лет лишения свободы, то оно, согласно статье 328 УК РФ, будет применятся только к тем уклонистам, кто не являлся по повесткам в течение нескольких призывов подряд или не приходил после истечения срока уважительной причины для неявки, пояснила юрист, специалист по призыву и мобилизации Клавдия Бакуменко.

По её словам, примерно такая же ситуация складывается и в отношении мобилизованных граждан — предупреждение или штраф от 10 до 30 000 рублей за неявку по повестке на мобилизацию. При этом уголовная ответственность может наступить только для граждан, в отношении которых призывная комиссия вынесла решение о мобилизации, но до момента вынесения данного решения гражданин не считается военнослужащим.