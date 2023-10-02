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политика

Что известно про экс-главу штаба ЧВК «Вагнер» Трошева и почему ему дали работу в Минобороны РФ?

Телеграмм-канал "t.me"

Боевой ветеран Афгана, Чечни и Сирии, бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным для нового назначения.

Сразу оговоримся, что глава нашего государства не впервые привлекает Трошева к делам страны. Ещё 29 июня текущего года после мятежных событий с участием ЧВК «Вагнер» президент предложил ему взять под руководство бойцов расформированного объединения. Также по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трошев уже давно служит в Минобороны РФ.

На этот раз президент Путин поручил опытному боевому командиру заняться формированием добровольческих подразделений для СВО: «Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», отметил он во время встречи в Кремле с Трошевым.

Напомним, Андрей Трошев является Героем России, ДНР и ЛНР, участником Афганской и второй чеченской войн, военной операции в Сирии, также был сотрудником подразделений ОМОН и СОБР ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу и «откололся» от основных сил «Вагнера» после мятежа Пригожина.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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