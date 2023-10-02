Электрички в Новосибирской области изменят расписание со 2 октября

Пассажиров электричек в Новосибирской области предупредили об изменениях в расписании со 2 октября.

С изменениями в расписании пригородных электропоездов в Новосибирской области столкнутся пассажиры с 2 октября. Причиной изменений является окончание дачного сезона и снижение числа пассажиров на некоторых направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Экспресс-Пригород".

На Западном направлении, в каждодневном расписании электрички № 6347/6348 Татарская – Колония – Татарская будут ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям. Электропоезд Дупленская – Новосибирск перестанет курсировать на участке Дупленская – Коченёво. С 28 октября отменяется электричка Коченёво — Новосибирск № 6364.

На популярном Кузбасском направлении пригородные поезда № 6815 Новосибирск – Буготак и № 6816 Буготак – Новосибирск будут курсировать только по субботам и воскресеньям. Начиная с 16 октября, эти поезда полностью отменяются.

Электропоезд № 6808 Тогучин – Новосибирск, который летом ходил каждый день, будет доступен только по субботам и воскресеньям с 23 октября. Электричка № 6809 Новосибирск – Тогучин будет продолжать курсировать по выходным дням.

Начиная с 7 октября, поезда № 6843/6844 Новосибирск – Изынский – Новосибирск и № 6811/6812 Новосибирск – Буготак – Новосибирск отменяются. С 9 октября отменяется электричка № 6822 Восточная – Новосибирск, с 23 октября — поезда № 6803/6804 Новосибирск – Буготак – Новосибирск, с 24 октября — поезд № 6805 Новосибирск – Тогучин, а с 28 октября — поезда № 6851/6874 Новосибирск – Буготак – Новосибирск также будут отменены.

На Южном направлении с 23 октября отменяется электропоезд № 6622 Искитим – Новосибирск, а поезда № 6657/6658 Новосибирск – Искитим – Новосибирск будут курсировать только по будним дням. В Восточном направлении с 23 октября перестанет ходить электричка № 6412/6411 Новосибирск – Мошково – Новосибирск. С 28 октября будут отменены поезда № 6416/6415 Новосибирск – Oяш – Новосибирск, № 6456 Новосибирск – Oяш и № 6406/6405 Новосибирск – Мошково – Новосибирск.

В Жеребцовском направлении с 2 октября не будет курсировать электричка № 6515/6516 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск, а с 9 октября — поезда № 6511/6512 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск. С 23 октября отменяются следующие до Сокура через Инскую поезда: № 6531, № 6503/6504 и электричка № 6505/6506 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск.

Представители компании «Экспресс-Пригород» просят пассажиров проявить внимательность и заранее планировать свои поездки, учитывая внесенные изменения в расписание.