Герман Греф: природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система — минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы. Об этом Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

Президент банка подчеркнул, что люди — главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой.

Необходимо обращать внимание не только на материальный прогресс, но и на ESG-индикаторы качества жизни человека. Соседние страны уже движутся по этому пути. Например, Академия наук КНР предложила новый показатель — показатель валового экосистемного продукта.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться».

В качестве примера ответственного отношения к природе Герман Греф привёл работы по оздоровлению озера Манжерок, которое деградировало из-за слабого водообмена. На восстановление озера планируется потратить 800 млн рублей, из которых половину суммы обеспечивает компания. На текущий момент 59% озера уже очищено, первозданный вид водоём приобретёт в ближайшие два-три года. Кроме того, на озере планируется обустроить пляж.

Республика Алтай считается экологической столицей России ― это единственный регион, в социально-экономической стратегии которого выделено ноосферное развитие. Ноосфера — эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором её развития.

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» проходит 29–30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске во всесезонном курорте «Манжерок». Мероприятие уже стало площадкой для инновационных стратегий и новых ESG-практик, направленных на устойчивое развитие и сохранение экологического баланса. Организаторы форума — Правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Сбер выступил партнёром деловой программы.