ГИБДД готовит спецоперации на дорогах в регионах России: что происходит?

Контроль трезвости на российских дорогах усиливает автоинспекция всех регионов страны. В причинах повышенного внимания разбирается портал «Сиб.фм».

Учитывая, что с 1 октября текущего года в нашей стране традиционно вступили в силу некоторые изменения и поправки в основные законы, в том числе и Правила дорожного движения, контроль за их соблюдением будет усиливаться. Среди таковых:

· зимняя резина становится обязательной;

· недопустимо ездить на машине, руль которой самопроизвольно выворачивается;

· не допускается декор на фарах (пленки, реснички и «колхозный ксенон»);

· уклонистам от армии запретили водить автомобиль;

· среднюю скорость ограничили (накажут автомобилистов, средняя скорость которых превышает 90+20 км/час, то есть тех, кто проехал участок между контрольными точками менее чем за 400 секунд).

По данным ГИБДД, в 2023 году уже погибло в «пьяных» ДТП погибли 685 и получили ранения 5 091 россиян. Это вторая причина, по которой решено начать массовые проверки на дорогах страны. Сотрудники ГИБДД большей части регионов РФ в октябре 2023 года переходят на усиленный режим службы, сообщает портал «АвтоРамблер.ру». В связи с этим, российские автоинспекторы попросят всех автомобилистов сообщать о фактах пьяной езды, которые они заметят на дороге.