Искитим стал самым холодным городом Новосибирской области 2 октября

Утром 2 октября в Новосибирской области зафиксировали значительное похолодание.

Утром 2 октября в Новосибирской области замечен существенный спад температуры, практически достигнув отметки -8 градусов. В частности, в Искитиме зафиксировано значение -7,9 градусов. Помимо этого, имеются районы, где особенно холодно.

Согласно данным «Западно-Сибирского УГМС», в Убинском термометр показывал -7,7 градусов, в Маслянино – до -6,8 градусов, в Чулыме – до -6,7 градусов. Каргат и его окрестности утром ощутили -6,5 градусов, в Кочках – -6,3 градуса, а в Тогучине температура опустилась до -5,9 градусов.

Согласно измерениям на станциях в Новосибирске, температура составила -1,9 и -3,9 градусов. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе воздух может прогреться до +10...+12 градусов. В целом по региону ожидается температура в диапазоне +9...+14 градусов.