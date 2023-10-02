Из статистики «исчезли» 700 тысяч работающих пенсионеров — что это значит

Росстат констатировал резкое снижение численности российских пенсионеров в текущем году, причём сразу по всем категориям и группам.

Сравнительные отчёты счётного ведомства выявили исчезновение сотен тысяч пожилых россиян. По данным на 1 июля 2023 года, пенсию от Социального фонда РФ получают 41,371 млн граждан. Однако в начале текущего года эта цифра была больше — 41,775 млн человек (всего за полгода численность сократилась на 404 тысячи пенсионеров).

При этом самое существенное сокращение зарегистрировано в категории получателей пенсии по старости. В группе работающих пожилых россиян также замечено снижение: на 1 января 2023 года в РФ работали 7,912 млн пенсионеров, но к 1 июля их численность сократилась до 7,829 млн. Эксперты связывают это с тем, что многие пенсионеры увольняются с работы.

Кроме того, постепенное сокращение численности пенсионеров по годам также бьёт рекорды, начиная с 2020 года. По одной из версий, причиной подобного явления могла стать поэтапная пенсионная реформа, основным изменением которой является увеличение возраста выхода на пенсию (стартовала в 2019 году).

Учитывая, что 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, можно сделать вывод — для более чем половины мужского населения России выход на пенсию остается недостижимой мечтой. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер, пишет Дзен-канал «Пенсионное Разбирательство». Согласно данным Минздрава РФ, 81% мужчин умирают внезапно, а 74% умирают на рабочем месте.