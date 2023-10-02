Как увеличить пенсию, если человек работает после достижения пенсионного возраста

Одновременно работать и получать пенсию по старости вполне реально, также, как и пользоваться ежегодной индексационной прибавкой наравне с неработающими пожилыми россиянами. Ниже – подробная инструкция с комментариями юриста.

На протяжении семи лет в России не индексируются пенсии работающих пожилых россиян. Однако уравнять и дополучить все пропущенные повышения вполне возможно, уверяет пенсионный эксперт Сергей Власов. По его мнению, чтобы получить право на пенсию и при этом работать, должны соблюдаться три условия одновременно:

· наступил пенсионный возраст;

· есть минимальный страховой стаж;

· накопился минимум пенсионных коэффициентов.

С нового 2024 года ― 28,2 балла, а стажа ― 15 лет, а в 2026 году, когда Пенсионная реформа завершится — 30 баллов и 15 лет стажа.

Несмотря на то, что работающие пенсионеры лишены годовой индексации, работодатели уплачивают взносы за таких сотрудников и у них копятся и стаж, и пенсионные баллы. Ежегодно 1 августа Социальный фонд корректирует размер выплаты работающего пенсионера с учетом дополнительно накопленных пенсионных баллов.

Но более простой способ увеличить пенсию – это уволиться и получать увеличенную новую пенсию уже с первого числа месяца, следующего за датой увольнения. Далее можно снова вернуться на работу и лучше на второй месяц после увольнения.