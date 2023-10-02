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наука

Когда школы закроют на карантин из-за гриппа и ОРВИ в октябре 2023 года?

Pixabay.com

Не успел новый учебный год разогнаться как следует, тут же последовало закрытие российских школ на карантин.

Согласно свежим данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в нашей стране зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ, а рост заболеваемости COVID-19 увеличился сразу на 22,3 %. По устойчивому мнению главы надзорного ведомства Анны Поповой, это ещё не повод вводить ограничительные меры по всей стране, также как нет оснований и для введения тотального масочного режима.

Однако в некоторых регионах РФ общеобразовательные учреждения и отдельные классы начали уходить на карантин из-за стремительного роста простудных заболеваний среди детей: «В период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19», пояснили специалисты Роспотребнадзора.

Кстати, это всегда считалось нормальной практикой и ничего нового, критичного в нынешнем году не происходит. На текущий момент карантин ввели в школах Алтайского края, в Волгоградской, Вологодской, Воронежской областях, Забайкальском и камчатском краях, в республиках Карелия, Коми. Кроме того, ушли на карантин школы в Костромской, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской областях, Псковской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской областях и детские образовательные учреждения республики Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской и Ярославской областей.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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