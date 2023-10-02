Крупнейшая транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение. Сибирь» пройдет в Новосибирске 3 октября

Во вторник, 3 октября, в Новосибирске состоится крупнейшая в Сибирском Федеральном округе России транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение. Сибирь».

Ключевыми темами обсуждения станут развитие пропускных способностей Западно-Сибирской железной дороги, перевозки каменного угля в направлении Дальнего Востока, цифровые инновации грузовой логистики, инвестиции в мультимодальные ТЛЦ и другие.

В конференции примут участие руководители ОАО «РЖД», органов власти, транспортно-логистических компаний, операторы подвижного состава, грузоотправители и грузовладельцы, организации финансово-банковского сектора.

«Мы готовы поделиться наработанным опытом, а также услышать от участников форума их ценные экспертные мнения, вместе выработать решения, которые помогут сделать процессы перевозки грузов еще эффективнее», — сообщил начальника Западно-Сибирской магистрали Александр Грицай.

Конференция «PRO//Движение. Сибирь» пройдет в формате офлайн. Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция на цифровой платформе мероприятия.

Приглашаем СМИ осветить мероприятие, которое начнется 3 октября 2023 года в 13:00 по местному времени в гостинице «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (ул. Орджоникидзе, 31). Аккредитация СМИ по телефону +7(383) 229-44-73 или на электронную почту press@wsr.rzd.ru.