Лучшие места для рыбалки в октябре-2023 в Новосибирской области: список локаций

Октябрь – самый разгар сезона рыбной ловли в Сибири, особенно если знать заветные места, коих в нашей области великое множество. Портал «Сиб.фм» публикует места и локации самых щедрых уловов ценных пород рыб.

По территории нашей области протекает более четырёх сот рек общей длиной 10 километров, а озёр и того больше, потому и рыбных мест не просто много, а буквально на каждом шагу, пишет портал «ПроРыбу.ру».

1. Река Обь, где в огромном количестве водится лещ и язь (координаты GPS: 55.15376, 82.83162).

2. Река Каменка: на червя легко поймать окуня, крупного ротана и пескаря (GPS: 55.08573, 83.03934).

3. Река Бердь: на спиннинг можно поймать леща и плотву (GPS: 54.61331, 83.59293).

4. Река Чулым со множеством сомов, трофейных щук, сазана, леща, язя (GPS: 54.83327, 80.04111).

5. Озеро Чаны, где ловится порядка 16-ти пород сибирской рыбы (GPS: 54.83639, 77.61206).

6. Озеро Сартран в Барабинском районе богато крупным сазаном (GPS: 54.97784, 78.58845).

7. Озеро Яркуль в Купинском районе, где сразу на два крючка ловится окунь, плотва, карась, лещ (GPS:54.62798, 77.43262).

8. Убинское озеро – мелководный водоём богатый окунем, лещом, плотвой, щуками и карасями (GPS: 55.46731, 80.03528).

9. Бердский залив, где на спиннинги и жерлицы можно легко поймать хищные породы сибирских рыб (GPS: 54.76373, 83.12408).

10. Новосибирское водохранилище, где рыба клюет на протяжении всего года (GPS: 54.68093, 82.79148).