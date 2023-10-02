На фоне Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал об условиях завершения специальной военной операции.

Свою поздравительную речь, обращённую 30 сентября текущего года жителям присоединённых территорий в честь первой годовщины воссоединения с РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал в открытого заявления о том, что «новых регионов в составе России будет больше, а победа будет за Москвой».

Также он заверил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, пишет сетевое издание «Известия.ру». произойти это может, по словам Медведева, буквально за несколько дней, но лишь в том случае, если Запад прямо сейчас перестанет поставлять оружие Украине.

Не впервые Медведев поднимает вопрос о условиях и сроках окончания СВО. Так, в июле текущего года он написал в своём телеграмм-канале, что «любое противостояние можно завершить очень быстро и всего двумя способами: первый — это подписание мирного договора либо крайняя мера, на которую пошли американцы в 1945 году, когда использовали ядерное оружие и разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — жизни почти 300 тыс. мирных граждан».