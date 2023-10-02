Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в аварийном доме

Выкупить квартиры в аварийном доме планируют в мэрии Новосибирска.

Мэрия планирует выкупить две квартиры в аварийном доме №18а на улице Ростовская в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Известно, что здание было построено в 1931 году. Теперь оно подлежит сносу.

Кроме того, для муниципальных нужд выкупят земельный участок на перекрёстке улиц Героев Революции и Ростовской площадью 1434 квадратных метров. Сейчас он находится в общей долевой собственности.

Напомним, что в Новосибирской области владельца квадрокоптера привлекли к ответственности за полёт без разрешения над аэропортом Толмачёво.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель посёлка Озёрный Новосибирской области погасил долг в 966 тысяч рублей перед своими детьми-близнецами, чтобы уехать заграницу и не потерять инвестора для своего бизнеса.